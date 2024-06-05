У стосунках головне не зовнішність

Кассандра і Вестін познайомилися у додатку для знайомств у 2017 році. На перше побачення жінка одягнула взуття на підборах, адже за своє життя втомилася перейматися через високий зріст.

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Чоловік та жінка швидко закохалися і їх абсолютно не бентежило те, що Вестін на 13 сантиметрів нижчий за свою обраницю і значно менший статурою. Кассандра часто одягає підбори, тому здається вищою від чоловіка на більше, ніж на цілу голову.



Кассандра значно вища від свого чоловіка / Фото SWNS

Через свій нестандартний вигляд подружжя часто зіштовхується з хейтом та глузуванням незнайомців.

Люди підходять до моєї дружини й кажуть: "Як ти можеш бути з ним? Він же такий низький". Жартують, що я схожий на її сумочку або називають сином. Насправді це – благословення. Якщо не можу щось дістати з високої полиці, вгадайте, кого я кличу?

– розповів Вестін.

Сам чоловік абсолютно не комплексує через світ зріст. Він займається боксом і каже, що завжди може захистити свою кохану.



Закоханим все одно на думку інших людей / Фото SWNS

Подружжя каже, що для багатьох пар їхня особливість могла б стати проблемою, а суспільний осуд – важким тягарем. Однак Кассандра і Вестін так сильно кохають один одного, що не зважають на думку чужих людей.

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Є багато високих жінок, одружених з низькими чоловіками. Ніхто зараз це не сприймає з подивом, наче: "Ого, я щойно знайшла рідкісну монету". Кохання є кохання, незважаючи ні на що,

– сказала жінка.

Кассандра та Вестін щасливі разом і вважають, що у стосунках головне саме це, а не зовнішні відмінності.