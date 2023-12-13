26-летний канадский хоккеист и 27-летняя уроженка Торонто планируют жениться в июле следующего года. Недавно в своем инстаграме Лорен рассказала, что ее семья – из Украины.

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Невеста хоккеиста предложила своим подписчикам задать ей вопрос о личной жизни и отношениях с форвардом-капитаном "Эдмонтон Ойлерз". Один из пользователей спросил у Лорен о ее любимом рождественском блюде.

В ответ девушка заявила, что будет придерживаться украинских традиций в сочельник.

У меня украинская семья, поэтому мы готовим на рождественский вечер традиционные украинские блюда. Я планирую продолжить эту традицию,

– отметила любимая Коннора МакДэвида.



Девушка призналась, что у нее есть украинские корни / Скриншот

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Лорен работает дизайнером интерьеров. Со звездой хоккея девушка начала встречаться в 2016 году. 22 июня этого года Коннор сделал предложение любимой. В своем инстаграме хоккеист назвал Лорен "самым любящим, страстным и удивительным человеком". Он признался, что очень счастлив быть вместе с ней.

Лорен назвала день помолвки самым счастливым в ее жизни. Она поблагодарила любимого за невероятную организацию.

"Я знала, что ты мой человек с того дня, когда мы встретились. Я не могу дождаться прекрасной жизни, которую мы создадим вместе", – отметила девушка.

Сейчас пара активно готовится к свадьбе, а Лорен уже выбирает свое красивое платье. Процессом подготовки девушка периодически делится в своем инстаграме.