В то же время, не стоит ограничиваться только стандартным ресторан-кино-прогулка в парке. Топ идей для небанальных свиданий читай в материале 24 Канала.

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Чтобы классно провести время вдвоем, стоит

Подарить себе мини-путешествие. Не обязательно ехать куда-нибудь далеко и тратить кругленькую сумму. Уверены, даже на территории вашей области есть что посмотреть. А дорога вместе и спонтанные романтические моменты сделают вашу историю еще более прекрасной.

Устроить марафон любимых рождественских фильмов – только вдвоем. Начните с любимых фильмов друг друга. Must have – любимое и горячее какао. Ну и, конечно, куда без объятий.

Сходить на балет. Можно выбрать какую-нибудь рождественскую постановку, чтобы подзарядиться праздничным настроением. А в антракте – сделать фотографию в память и поднять бокал игристого за счастливый 2024 год.

Посетить литературный вечер. К примеру, послушать как читает стихи Жадан и настроиться на романтический лад.

Устроить тур по родному городу. Да, все дороги вам уже известны на 100%. В то же время город еще точно бережет свои секреты. Выберите необычные маршруты, погуглите местные легенды, возьмите с собой кофе или глинтвейн и отправляйтесь гулять.