Водночас не варто обмежуватися лише стандартним ресторан-кіно-прогулянка у парку. Топ ідей для небанальних побачень читай у матеріалі 24 Каналу.

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Щоб класно провести час удвох, варто

Подарувати собі мінімандрівку. Не обов'язково їхати кудись далеко й витрачати кругленьку суму. Впевнені, навіть на території вашої області є що подивитися. А дорога разом та спонтанні романтичні моменти зроблять вашу історію ще прекраснішою.

Влаштувати марафон улюблених різдвяних фільмів – тільки удвох. Почніть з найулюбленіших фільмів одне одного. Must have – улюблені й гаряче какао. Ну й, звичайно, куди ж без обіймів.

Сходити на балет. Можна обрати якусь різдвяну постановку, щоб підзарядитися святковим настроєм. А в антракті – зробити світлину на згадку й підняти келих ігристого за щасливий 2024 рік.

Відвідати літературний вечір. Наприклад, послухати як читає вірші Жадан й налаштуватися на романтичний лад.

Влаштувати тур рідним містом. Так, всі дороги вам вже відомі на 100%. Водночас місто ще точно береже якісь свої секрети. Оберіть незвичні маршрути, погугліть місцеві легенди, візьміть з собою каву або глінтвейн й вирушайте гуляти.