26-річний канадський хокеїст та 27-річна уродженка Торонто планують одружитися у липні наступного року. Нещодавно у своєму інстаграмі Лорен розповіла, що її родина – з України.

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Наречена хокеїста запропонувала своїм підписникам поставити їй запитання про особисте життя та стосунки з форвардом-капітаном "Едмонтон Ойлерз". Один з користувачів запитав у Лорен про її улюблену різдвяну страву.

У відповідь дівчина заявила, що буде дотримуватися українських традицій на Святвечір.

У мене українська родина, тому ми готуємо на різдвяний вечір традиційні українські страви. Я планую продовжити цю традицію,

– зазначила кохана Коннора МакДевіда.



Дівчина зізналася, що має українське коріння / Скриншот

Що відомо про стосунки МакДевіда і Кайлі

Лорен працює дизайнеркою інтер'єрів. З зіркою хокею дівчина почала зустрічатися у 2016 році. 22 червня цього року Коннор освідчився коханій. У своєму інстаграмі хокеїст назвав Лорен "найбільш люблячою, пристрасною та дивовижною людиною". Він зізнався, що дуже щасливий бути разом з нею.

Лорен назвала день заручин найщасливішим у її житті. Вона подякувала коханому за неймовірну організацію.

"Я знала, що ти моя людина з того дня, коли ми зустрілися. Я не можу дочекатися прекрасного життя, яке ми створимо разом", – зазначила дівчина.

Зараз пара активно готується до весілля, а Лорен вже обирає свою найкрасивішу сукню. Процесом підготовки дівчина періодично ділиться у своєму інстаграмі.