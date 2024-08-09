Невеста выгнала сестру со свадьбы из-за цвета ее платья

Мужчина и женщина придумали интересный дресс-код для гостей на свою свадьбу, однако сестра невесты решила полностью проигнорировать пожелания молодоженов. Невеста была настолько возмущена, что выгнала родственницу со свадьбы.

Всю жизнь Джен была в центре внимания родителей

Этой историей невеста, назовем ее Кэтрин, анонимно поделилась на онлайн-форуме. Женщина рассказала, что когда ей было 9 лет, родители усыновили 7-летнюю Джен.

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В то время Джен была в очень плохом физическом и эмоциональном состоянии, поэтому новые родители и сестра окружили девочку любовью. Джен начала получать все, чего хотела. Родители даже попросили Кэтрин отдать Джен свою комнату и переехать в меньшую. Девушка не стала возражать и согласилась на такие перемены.

Когда родители спросили, позволю ли я Джен выбрать украшения и торт для моего будущего дня рождения, я согласилась. Я была очень счастлива, что у меня есть сестра. Я понимала, почему мои родители относились к ней по-особенному,

– рассказала Кэтрин.

Однако время шло, а Джен оставалась в приоритете. Отпуска семья всегда проводила так, как хотела Джен. Дни рождения Кэтрин праздновали так, как хотела Джен. Семья ходила только в те рестораны, которые выбирала младшая дочь. Если же родители отказывали девушке, то она устраивала истерики.

Хотя родители заботились о Кэтрин, но она постоянно чувствовала себя на втором месте. Такая атмосфера в доме подавляла девушку, поэтому при любой возможности она пыталась покинуть собственный дом. В 12 лет Кэтрин получила первую работу, а при этом она занималась тремя различными видами спорта. Девушка большинство своего времени проводила с друзьями, а не семьей.

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Теперь, когда я хорошо зарабатываю, я делаю то, чего мне не хватало в детстве. Я беру шикарный отпуск и устраиваю пышные вечеринки, как мне заблагорассудится. Моя свадьба не стала исключением. Мы с моим женихом Кипом хотели, чтобы все было идеально,

– отметила Кэтрин.

Молодожены решили придумать цветовую гамму свадьбы. Однако любимый цвет Кэтрин – желтый, а Кипа – голубой. Поэтому влюбленные решили, что гости невесты будут иметь желтые оттенки в своем наряде, а жениха – голубые. Общие друзья должны были нарядиться в зеленый цвет.

Однако Джен очень разозлилась из-за этого правила. Мол, ей желтый цвет не подходит.

Невеста угрожала сестре охраной

Кэтрин была ошеломлена, когда в день "Х" ее сестра пришла в платье фиолетового цвета.

Я сказала ей немедленно уйти. Цветовая гамма была идеальной, а она ее испортила. Джен отказывалась уйти, но я начала ей угрожать вызвать охрану,

– объяснила невеста.

Она добавила, что сестра могла прийти в голубом или зеленом. Кроме того, необязательно было одеваться с ног до головы в эти цвета. Молодожены предупредили гостей, что они могут выбрать нейтральные цвета, но дополнить их цветами свадьбы.

Родители разозлились на Кэтрин, однако она ответила им, что организовала свадьбу сама, а потому может выгнать кого угодно. Жених поддержал любимую.