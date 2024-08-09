Усе життя Джен була в центрі уваги батьків

Цією історією наречена, назвемо її Кетрін, анонімно поділилася на онлайн-форумі. Жінка розповіла, що коли їй було 9 років, батьки всиновили 7-річну Джен.

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У той час Джен була у дуже поганому фізичному та емоційному стані, то ж нові батьки та сестра оточили дівчинку любов'ю. Джен почала отримувати все, що хотіла. Батьки навіть попросили Кетрін віддати Джен свою кімнату й переїхати в меншу. Дівчина не стала заперечувати і погодилася на такі зміни.

Коли батьки запитали, чи дозволю я Джен вибрати прикраси та торт для мого майбутнього дня народження, я погодилася. Я була дуже щаслива, що у мене є сестра. Я розуміла, чому мої батьки ставилися до неї по-особливому,

– розповіла Кетрін.

Однак час йшов, а Джен залишалася у пріоритеті. Відпустки сім'я завжди проводила так, як хотіла Джен. Дні народження Кетрін святкували так, як хотіла Джен. Сім'я ходила лише у ті ресторани, які обирала молодша донька. Якщо ж батьки відмовляли дівчині, то вона влаштовувала істерики.

Хоч батьки піклувалися про Кетрін, та вона постійно почувалася на другому місці. Така атмосфера у будинку пригнічувала дівчину, то ж за будь-якої нагоди вона намагалася покинути власний дім. У 12 років Кетрін отримала першу роботу, а при цьому вона займалася трьома різними видами спорту. Дівчина більшість свого часу проводила з друзями, а не сім'єю.

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Тепер, коли я добре заробляю, я роблю те, чого мені не вистачало в дитинстві. Я беру шикарну відпустку та влаштовую пишні вечірки, як мені заманеться. Моє весілля не стало винятком. Ми з моїм нареченим Кіпом хотіли, щоб усе було ідеально,

– зазначила Кетрін.

Наречені вирішили придумати колірну гаму весілля. Однак улюблений колір Кетрін – жовтий, а Кіпа – блакитний. То ж закохані вирішили, що гості нареченої матимуть жовті відтінки у своєму вбранні, а нареченого – блакитні. Спільні друзі мали вбратися у зелений колір.

Однак Джен дуже розлютилася через це правило. Мовляв, їй жовтий колір не личить.

Наречена погрожувала сестрі охороною

Кетрін була приголомшена, коли у день "Х" її сестра прийшла у сукні фіолетового кольору.

Я сказала їй негайно піти. Колірна гама була ідеальною, а вона її зіпсувала. Джен відмовлялася піти, але я почала їй погрожувати викликати охорону,

– пояснила наречена.

Вона додала, що сестра могла прийти у блакитному або зеленому. Крім того, необов'язково було одягатися з ніг до голови у ці кольори. Наречені попередили гостей, що вони можуть обрати нейтральні кольори, але доповнити їх кольорами весілля.

Батьки розлютилися на Кетрін, однак вона відповіла їм, що організувала весілля сама, а тому може вигнати кого завгодно. Наречений підтримав кохану.