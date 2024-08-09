Різниця у віці не стала на заваді коханню

Олівія, яка працює вчителькою, мала романтичні стосунки лише з чоловіками, але коли її довгий роман завершився, жінка вирішила поекспериментувати. Для цього вона завантажила додаток для знайомств.

Читайте також Чоловік подав на розлучення, бо втомився платити за секс

В одному додатку Олівія познайомилася з 53-річною Келлі Рід, яка працює у ветеринарній клініці. Попри 19 років різниці у віці, жінки одразу порозумілися. Два тижні жінки переписувалися, а потім Келлі зателефонувала Олівії.

Вона мені так сподобалася, що я була по вуха закохана. Я була самотньою 12 років, але вирішила повернутися в додаток для знайомств. Олівія стала першою жінкою, яку я помітила, коли завантажила додаток,

– розповіла Келлі.

Жінка вирішила поїхати до нової знайомої, яка жила за 7 годин їзди. Келлі зізналася – така поведінка на початку стосунків була не притаманна їй. Зустріч жінок пройшла чудово, то ж вже скоро вони вирішили з'їхатися.



Жінки одразу закохалися одна в одну / Фото Олівії Рід

Через 3 місяці після знайомства Келлі освідчилася Олівії, яка не могла повірити своєму щастю.

Я ще ніколи не була щасливішою. Раніше я не усвідомлювала, наскільки була нещасною. Я прокидаюся кожного дня і не можу повірити, що я тут. Я так вдячна за неї,

– сказала Олівія.

Жінки одружилися в готелі, в якому вперше зустрілися. Церемонія була приватною. Спершу Олівія переживала, як її шлюб сприймуть батьки. Однак ті щиро зраділи за доньку та підтримали її стосунки.

Олівія зауважила, що різниця у віці з Келлі практично не відчувається. Хоча іноді незнайомці думають, що Келлі її матір. Однак жінкам байдуже, адже вони – щасливі бути разом.