Разница в возрасте не стала помехой любви

Оливия, которая работает учительницей, имела романтические отношения только с мужчинами, но когда ее долгий роман завершился, женщина решила поэкспериментировать. Для этого она скачала приложение для знакомств.

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В одном приложении Оливия познакомилась с 53-летней Келли Рид, которая работает в ветеринарной клинике. Несмотря на 19 лет разницы в возрасте, женщины сразу нашли общий язык. Две недели женщины переписывались, а потом Келли позвонила Оливии.

Она мне так понравилась, что я была по уши влюблена. Я была одинокой 12 лет, но решила вернуться в приложение для знакомств. Оливия стала первой женщиной, которую я заметила, когда загрузила приложение,

– рассказала Келли.

Женщина решила поехать к новой знакомой, которая жила в 7 часах езды. Келли призналась – такое поведение в начале отношений было неприсуще ей. Встреча женщин прошла прекрасно, поэтому уже скоро они решили съехаться.



Женщины сразу влюбились друг в друга / Фото Оливии Рид

Через 3 месяца после знакомства Келли сделала предложение Оливии, которая не могла поверить своему счастью.

Я еще никогда не была счастливее. Раньше я не осознавала, насколько была несчастной. Я просыпаюсь каждый день и не могу поверить, что я здесь. Я так благодарна за нее,

– сказала Оливия.

Женщины поженились в отеле, в котором впервые встретились. Церемония была частной. Сначала Оливия переживала, как ее брак воспримут родители. Однако те искренне обрадовались за дочь и поддержали ее отношения.

Оливия заметила, что разница в возрасте с Келли практически не ощущается. Хотя иногда незнакомцы думают, что Келли ее мать. Однако женщинам безразлично, ведь они – счастливы быть вместе.