Строгие правила невесты для гостей

Все молодожены хотят, чтобы день свадьбы прошел максимально гладко, однако во всем есть предел. Родные Айви не поняли ее правил и сказали, что они ужасны.

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Так, невеста запретила гостям подходить к диджею и просить включить их музыку. При этом она добавила – если хотите, чтобы играла ваша песня, то идите в клуб. На самом деле просьба Айви была вполне нормальной, ведь жених и невеста, скорее всего, уже выбрали плей-лист для своего праздника. В этом случае больше возмутила подача этого правила и слова о клубе.

Следующее правило – гостям запрещено просить фотографа сделать фото.

Не просите моего фотографа сделать вам фото. Я заплатила 10 тысяч долларов не за случайные портреты гостей,

– сказала Айви.

Также невеста запретила гостям приводить "+1". Она объяснила, что не хочет стрессовать и платить за людей, которых никогда не видела.

Кроме того, гостям нельзя употреблять алкоголь на свадьбе. Айви заявила, что хочет, чтобы они "запомнили ее особый день".

Пользователи сети раскритиковали Айви из-за ее правил и заявили, что не пришли бы на такую свадьбу, ведь очевидно, что невеста "не любит своих гостей". Некоторые даже выражали сочувствие жениху и предполагали, что их брак продлится недолго. Однако были и те, что поддержали запрет алкоголя на свадьбе.