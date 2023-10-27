Невероятно чувственно: невеста взбудоражила сеть свадебным танцем с мамой

Танец жениха с мамой и невесты с папой – известная традиция на многих свадьбах. Это очень чувственный момент, который вызывает немало теплых эмоций.

Но некоторые невесты могут сделать этот момент более особенным. Так, пользовательница TikTok Оливия Робинсон пригласила на танец свою маму. Соответствующее видео она выложила на своей странице в соцсети и почти довела до слез своих подписчиков.

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Невероятный танец

Оливия вышла замуж в сентябре этого года. Она охотно делится с подписчиками самыми яркими моментами этого дня. Одним из таких как раз стал танец женщины со своей мамой.

Это твой знак станцевать с мамой на свадьбе,

– написала она в видео.

Робинсон показала, как в объятиях самой родной медленно танцует под песню Тейлор Свифт "Never Grow Up". От чувственности момента женщины не могли сдержать слез. А собравшиеся гости с восхищением наблюдали за ними, стоя по кругу.

Подписчики Оливии тоже оценили чувственность момента и даже признались, что плакали вместе с ними.

"Эта песня заставляет меня рыдать в одиночестве. Если бы я танцевала с мамой, я бы плакала еще больше", – писала одна из пользователей.

А другие фоловеры отмечали, что после увиденного пересмотрят свои представления о свадебных традициях и задумаются сделать танец именно мамы и дочери.

"Я бы распалась на 100 000 частей, если бы моя дочь сделала такое. Очень ее люблю", – отметила в комментариях одна из мам.

Сейчас это видео уже собрало более миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.