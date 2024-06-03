Хуже, чем можно представить: невеста ошарашена платьем, пошитым на заказ – фото результата

Многие невесты предпочитают индивидуальный пошив свадебного платья, ведь в салоне не всегда можно найти желанный дизайн. Однако нет гарантий, что результат будет именно таким, как ожидания. В этом на собственном опыте убедилась одна невеста. Пользователи сети были ошеломлены ужасным результатом платья, которое сшили девушке.

Платье невесте отдали перед самой свадьбой

Невеста выбрала дизайн платья для самого важного дня в своей жизни и пошла с ним к "дизайнеру". Девушка даже в страшном сне не могла представить такого результата.

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Невеста мечтала о корсетном платье А-силуэта с тоненькими ниспадающими бретелями и кружевом. "Дизайнер" шил наряд три месяца, а девушка множество раз приходила на снятие мерок. Платье было готово в последний момент перед свадьбой.

Когда невеста увидела результат, то просто онемела. Пошитое платье и близко не было похоже на то, которое она хотела. Вместо нежно ниспадающего А-силуэта, девушка получила приталенное платье до косточек. Мало того, что ткань и фасон были совсем другими, пошитый наряд даже не подошел девушке по размеру.

Ожидания и реальность от платья, пошитого по индивидуальному заказу / Фото из соцсетей

Этой историей в сети поделилась двоюродная сестра невесты. Она заметила, что девушка очень разбита из-за ужасного платья, ведь до свадьбы остались считанные дни. Невеста требовала, чтобы горе-дизайнер вернул ей деньги за неудачный наряд, однако тот отказался это делать. Мол, за ткань и работу надо платить.

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Все знают, насколько стрессовым и дорогим может быть свадьба, а моя двоюродная сестра – одна из самых самоотверженных людей. Мне очень грустно видеть, как ею воспользовались,

– рассказала автор сообщения.

Пользователи сети признались, что даже представить не могли, что результат будет настолько ужасным: