Не делал предложение: женщина организовала бойфренду свадьбу-сюрприз – как он отреагировал

Одна женщина так долго ждала предложение руки и сердца от любимого, что в конце концов не выдержала и решила взять все в свои руки. Но вместо того, чтобы поговорить с бойфрендом о свадьбе, она сразу же ее организовала.

Этой историей поделилась не сама невеста, а свадебный декоратор, которая работала на событии.

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Пришел на гольф – оказался на свадьбе

Невеста решила организовать свадьбу на поле для гольфа, где играл ее парень, и заказала декораторов, чтобы все было красиво.

Мы украшали действительно хорошую церемонию, а потом узнали, что это была "свадьба-сюрприз". По сути, они не были помолвлены, но невеста все спланировала,

– рассказала декоратор.

Жених думал, что просто будем играть в гольф, поэтому был ошеломлен, когда вышел на поле и оказался на собственной свадебной церемонии. Реакция бойфренда была не такой, как ожидала невеста. Такая инициатива мужчине не понравилась, и он ушел прочь.

Невеста пыталась вернуть бойфренда, но ничего не получилось. Гости вскоре просто разошлись.

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"Почему ее никто не остановил?"

В комментариях к посту декоратора люди возмутились, почему никто не сказал женщине, что ее идея "сумасшедшая". Большинство людей назвали поведение невесты ненормальным: