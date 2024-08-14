Невеста пообещала себе не пить на свадьбе, но что-то пошло не так: зажигательное видео
Источник:@mumvboys
Обычно невесты на свадьбе осторожны с алкоголем, ведь несколько лишних бокалов могут испортить все празднование. Невеста из Великобритании Ханна Харви-Осборн также планировала не пить, но когда на следующий день увидела себя на видео, то была удивлена.
Самая счастливая пьяная невеста
Ханна опубликовала в тиктоке ролик со своими фотографиями на церемонии и видео с танцев. Пользователи сети были в восторге от ролика невесты, его уже посмотрели 2 миллиона пользователей.
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Свадьба Ханны состоялась еще в прошлом году на Кипре. Когда на следующий день после празднования женщина увидела себя на видео, то рассмеялась. Она планировала не пить в особый день, однако таки не смогла отказаться от нескольких коктейлей, поэтому зажгла танцпол.
Помню, я думала, что хочу выглядеть как можно лучше в день своей свадьбы. Когда я увидела те видео, на которых я танцую и пью без всякой заботы, то подумала, что было бы смешно сделать видео до и после. Это заставило меня смеяться, и я хотела, чтобы другие также поделились этим,
– рассказала Ханна.
Она смонтировала видео, на котором написала: "Я не хочу быть слишком пьяной на своей свадьбе. Я хочу, чтобы все было стильно". После того, невеста добавила видео своих танцев с надписью: "Также я". Ханна прекрасно развлекалась с коктейлем в руках и танцевала от души.
В комментариях женщина отметила, что она была "самая счастливая пьяная невеста".
Смотрите видео танцев невесты на свадьбе:
Пользователи сети поддержали Ханну и отметили, что она имела прекрасный вид.
- "Это твой день, наслаждайся им, как хочешь";
- "Я поражена, что ты не разлила тот красный напиток на свое красивое платье";
- "Это еще ничего, вот моя сестра отключилась на своей свадьбе, и нам пришлось отнести ее спать еще до завершения праздника";
- "Это твой день и ты заплатила за алкоголь. Надо наслаждаться каждой секундой".