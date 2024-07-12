"Беги от этого мужчины": невесту просят не выходить замуж после инцидента с платьем

27-летняя женщина 6 лет находилась в отношениях и уже готовилась к свадьбе. Однако после неприятной ситуации, которая произошла за обедом с родными жениха, женщина в отчаянии.

Невестка предлагает невесте свое свадебное платье

Женщина всю жизнь мечтала о том, чтобы выйти замуж в платье, в котором выходила замуж ее мама. Этот наряд в их семье передавали из поколения в поколение, поэтому невеста даже не думала о том, чтобы покупать новое платье.

Читайте также Жених выгнал шафера со свадьбы из-за неожиданного предложения руки и сердца

Недавно пару пригласили на обед родители жениха. В один момент жена брата жениха принесла большой пакет и сказала, что имеет подарок на свадьбу и хочет вручить его уже. В пакете было свадебное платье женщины, в котором та выходила замуж 2 года назад. Невестка сказала, что хочет, чтобы невеста одела ее на свою свадьбу.

Женщина была ошеломлена. Она пыталась улыбнуться, но ей не удалось. Все сразу начали расспрашивать у нее, что не так. Невеста ответила, что всегда мечтала надеть платье матери и уже даже пообещала ей, что сделает это, поэтому не будет выходить замуж в наряде другой невестки. Родители жениха сразу набросились на женщину и начали успокаивать невестку, которая разрыдалась.

Я просто расплакалась и выбежала на улицу. Мой жених даже не пришел за мной. После того как я проплакала на лестнице несколько часов, он наконец вышел на улицу и крикнул мне, чтобы я садилась в машину,

– рассказала женщина.

Жених не поддержал любимую

Вместо того чтобы поддержать любимую, мужчина начал на нее кричать и обзывать. Он назвал поведение невесты "ужасным", а платье ее матери "старой тряпкой".

Интересно Гости плакали: невеста и отец воссоздали на свадьбе танец из детства – трогательное видео

Он звучал так безумно. Он даже сказал, что не мог поверить, что решил жениться на такой "стервозной пи*де". Мой жених также сказал, что жена его брата просто пыталась быть милой и что ее платье было более современным по сравнению с платьем моей матери,

– добавила невеста.

Женщина пыталась объяснить, как много для нее значит платье матери, однако жених даже не хотел ее слушать. Теперь невеста в отчаянии и не знает, что ей делать дальше.

Пользователи сети советуют женщине отменить свадьбу и не связывать свою семью с мужчиной, который не выбирает ее сторону.

"Вам нужно покинуть эту семью и этого мужчину";

"Не тратьте свадебное платье вашей мамы на этого мужчину. Он этого не заслуживает";

"Будьте благодарны, что он показывает вам, кто он на самом деле, до свадьбы. Вы получили представление о том, каким будет ваше будущее, если вы женитесь";

"Не смей выходить замуж за этого мужчину! Верни ему кольцо".

Также люди предположили, что жених мог сказать родственникам, что женщина хочет надеть на свадьбу "старую тряпку" и именно поэтому они придумали план с платьем невестки.