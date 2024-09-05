Фото покойного бывшего на свадьбе

Жених анонимно поделился своей историей и попросил совета у пользователей сети. Он заметил, что уже 3 года находится в отношениях с невестой, а 6 месяцев назад сделал ей предложение.

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Влюбленная пара планировала свадьбу и вдруг женщина спросила, где лучше разместить фото ее покойного мужа. Жених растерялся, услышав такие слова, и попросил любимую объяснить, что она имела в виду.

Женщина вполне серьезно сказала, что хочет, чтобы во время церемонии одна из свидетельниц держала фотографию ее первого мужа, который умер. Также невеста хочет, чтобы это фото стояло на столе молодоженов во время празднования. Более того, когда фотограф будет делать фотографии, фотография покойного мужа должна быть на большинстве из них.

Я сказал ей, что не хочу этого. Я понимаю, что он важен для нее, но мне было бы некомфортно, если бы его фотографии были на нашей свадьбе, особенно когда они такие заметные. Мы поссорились, и она закричала: "Я не могу поверить, что ты ревнуешь! Он мертв! Ты думаешь, я тра*ну его на нашей свадьбе?",

– рассказал мужчина.

Жених был ошеломлен такими словами. Он решил отложить свадьбу, а сейчас задумывается о том, чтобы полностью ее отменить.

Пользователи сети поддержали жениха и заметили, что поведение его партнерши – ненормальное. Очевидно, она до сих пор не пережила свою потерю и не готова во второй раз выходить замуж.