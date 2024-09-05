Фото покійного колишнього на весіллі

Наречений анонімно поділився своєю історією і попросив поради у користувачів мережі. Він зауважив, що вже 3 роки перебуває у стосунках з нареченою, а 6 місяців тому освідчився їй.

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Закохана пара планувала весілля аж раптом жінка запитала, де краще розмістити фото її покійного чоловіка. Наречений розгубився, почувши такі слова, і попросив кохану пояснити, що вона мала на увазі.

Жінка цілком серйозно сказала, що хоче, аби під час церемонії одна з дружок тримала фотографію її першого чоловіка, який помер. Також наречена хоче, щоб це фото стояла на столі наречених під час святкування. Ба більше, коли фотограф робитиме фотографії, світлина покійного чоловіка має бути на більшості з них.

Я сказав їй, що не хочу цього. Я розумію, що він важливий для неї, але мені було б некомфортно, якби його фотографії були на нашому весіллі, особливо коли вони такі помітні. Ми посварилися, і вона закричала: "Я не можу повірити, що ти ревнуєш! Він мертвий! Ти думаєш, я тра*ну його на нашому весіллі?",

– розповів чоловік.

Наречений був приголомшений такими словами. Він вирішив відкласти весілля, а зараз задумується про те, щоб повністю його скасувати.

Користувачі мережі підтримали нареченого і зауважили, що поведінка його партнерки – ненормальна. Очевидно, вона досі не пережила свою втрату і не готова вдруге виходити заміж.