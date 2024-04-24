Невеста хочет разорвать помолвку из-за позорного поступка любимого после смерти матери

26-летняя женщина увидела истинное лицо возлюбленного только после смерти своей матери. Девушка дала жениху второй шанс, но то, что произошло после, ранило ее до глубины души.

Вместо того чтобы поддержать – бросил

Девушка потеряла маму в автокатастрофе и надеялась, что бойфренд Бен поддержит ее. Однако мужчина не знал, как нужно вести себя в такой ситуации, поэтому вместо того, чтобы быть рядом с любимой, переехал от нее.

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Бен сказал, что эта ситуация для него "слишком". По словам девушки, ее любимый не умеет правильно справляться с эмоциями, потому что "не воспитан". Поэтому к ней переехала сестра, ведь обеим девушкам было очень трудно пережить смерть родного человека.

Сестры поддерживали друг друга, а Бен лишь раз в несколько дней приезжал в гости.

Я признаю, что некоторое время я была в отчаянии. Мне не нужно было, чтобы он был моим терапевтом, мне просто надо было, чтобы он был со мной в самое темное время моей жизни. Как только ситуация обострилась, он побежал в горы,

– объяснила девушка.

Через месяц Бен наконец задумался над своим поведением. Девушка хотела уйти от него, но парень просил у нее о втором шансе. Она была настолько убита горем, что не имела сил бороться и решила попробовать восстановить отношения с бойфрендом.

Бен записался на терапию и начал прилагать усилия для того, чтобы стать лучше. Он даже сделал предложение руки и сердца любимой, и они начали планировать свадьбу. Сестра девушки через полтора месяца съехала, поскольку жизнь пары наладилась.

Выбросил прах матери невесты на свалку

Но впоследствии девушка узнала, какой поступок скрыл от нее любимый. Они с сестрой думали, что делать с прахом матери, но пока не нашли идеального места, чтобы его развеять, держали в квартире невесты. Когда девушка решила заглянуть в урну, чтобы извлечь из нее мамины четки, то была ошеломлена – вместо праха там лежала земля.

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Оказалось, что Бен случайно опрокинул урну, и прах высыпался. Вместо того чтобы сказать об этом любимой, он убрал его пылесосом и выбросил на свалку. После того мужчина взял песок в парке и поместил в урну.

Он выбросил мою маму на помойку. Я его сейчас очень ненавижу. У меня ничего не осталось, кроме песка, в который, видимо, помочился 4-летний ребенок,

– сказала невеста.

Она была настолько разъярена, что переехала жить в отель, а номер жениха заблокировала.