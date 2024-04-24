Даже торт на свадьбе был подделкой

Никто из гостей не был доволен этой свадьбой. Однако девушка об этом не догадывалась.

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Когда дочь планировала свадьбу, мать была занята медицинскими делами, поэтому не имела возможности вмешаться. Выяснилось, что молодожены потратили 20 тысяч долларов только на то, что нравится им. Они сделали идеальный праздник для себя, но совсем не подумать о тех, кто в этот день пришел разделить с ними радость.

Гости должны были за свои деньги покупать еду и напитки. Для них не было абсолютно никаких развлечений. После церемонии гостей отвели в другую комнату, где после долгого дня добирания на локацию, они не получили никакой еды. Большинство были вынуждены покупать продукты по завышенным ценам, поскольку были голодными. Гости даже не получили ни одного куска торта, поскольку торт был подделкой,

– рассказала мама.

Поэтому когда другая дочь начала планировать свою свадьбу, она сразу сказала, что не хочет, чтобы оно было такое, как у ее сестры. Бывшая невеста удивилась этому и спросила у мамы, что это значит. Женщина честно призналась, что гостям свадьба не понравилось и сейчас родственники часто о ней шутят.

Девушка была ошеломлена и обиделась на мать. Она назвала ее "жестокой" и "глупой". Теперь мать и дочь не разговаривают.