Навіть торт на весіллі був підробкою

Ніхто з гостей не був задоволений цим весіллям. Однак дівчина про це не здогадувалася.

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Коли донька планувала весілля, мати була зайнята медичними справами, тому не мала можливості втрутитися. З'ясувалося, що наречені витратили 20 тисяч доларів лише на те, що подобається їм. Вони зробили ідеальне свято для себе, але зовсім не подумати про тих, хто у цей день прийшов розділити з ними радість.

Гості повинні були за свої гроші купувати їжу та напої. Для них не було абсолютно ніяких розваг. Після церемонії гостей відвели в іншу кімнату, де після довгого дня добирання на локацію, вони не отримали ніякої їжі. Більшість були змушені купувати продукти за завищеними цінами, оскільки були голодними. Гості навіть не отримали жодного шматка торта, оскільки торт був підробкою,

– розповіла мама.

То ж коли інша донька почала планувати своє весілля, вона одразу сказала, що не хоче, аби воно було таке, як у її сестри. Колишня наречена здивувалася цьому і запитала у мами, що це означає. Жінка чесно зізналася, що гостям весілля не сподобалося і зараз родичі часто про нього жартують.

Дівчина була приголомшена й образилася на матір. Вона назвала її "жорстокою" і "дурною". Тепер мати і донька не розмовляють.