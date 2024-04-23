Свекруха одержима весільними сукнями

Наречена багато працювала, щоб купити ту весільну сукню, про яку вона мріяла. За своє особливе вбрання жінка заплатила 3,7 тисячі доларів.

До теми Наречена в розпачі: злодій вкрав весільну сукню за 2 тисячі доларів

Після купівлі сукні майбутня свекруха благала, щоб обраниця її сина дозволила поміряти вбрання. Однак наречена була категорично проти, оскільки сама ще не встигла пройтися у ній до вівтаря. Тоді свекруха навіть пропонувала дівчині гроші – 100 доларів за примірку. Жінка пояснювала, що дуже любить весільні сукні і буквально ними одержима. Однак ніщо не могло змінити думки нареченої – вона була проти. Сама думка про те, що матір чоловіка одягне її весільну сукню до весілля, викликала у дівчини огиду.

Днями наречена раніше повернулася з роботи і побачила вдома свого коханого.

Побачивши мене, він злякався і намагався не дати мені зайти у кімнату. Він намагався написати комусь повідомлення на свій телефон. Я відчинила двері й була вражена, побачивши його маму, яка стояла там у моїй сукні. Я миттєво дістала свій телефон і сфотографувала її на нього,

– розповіла дівчина.

Наречена була розгнівана. Сукня, яку приміряла свекруха, одразу втратила для неї привабливість. Дівчина вимагала, щоб мама нареченого купила їй нову сукню за 3 дні, інакше вона всім покаже фото, де жінка стоїть у її весільній сукні. Через це свекруха розридалася, а наречений обурився і накричав на свою кохану.

Наречений обрав сторону матері

Чоловік не розумів, чому наречена так обурилася і сказав їй легше ставитися до цієї ситуації.

Але я відмовився його слухати, тому що, на мою думку, сукню повинна носити наречена і тільки наречена,

– пояснила дівчина.

Через сімейний скандал наречений почав жити у будинку матері. За кілька днів чоловік подзвонив дівчині і сказав, що дасть гроші на нову сукню, але за певних умов. Так, наречена має перепросити у майбутньої свекрухи, видалити фото і заприсягтися, що вона не має копії, а також вийти з сімейного групового чату і місяць не заходити у фейсбук.

Читайте також Трагедія у день весілля: святкування у Бразилії завершилося загибеллю нареченої

Дівчина не знає, що їй робити, оскільки ця ситуація її дуже засмучує. Вона не хоче просити пробачення у матері нареченого, адже та порушила її особисті кордони.

Користувачі стали на сторону нареченої і порадили їй добре подумати, чи виходити заміж. У сімейній сварці наречений обрав сторону матері, а тому користувачі вважають, що у майбутньому він завжди так робитиме.