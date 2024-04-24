Замість того, щоб підтримати – покинув

Дівчина втратила маму в автокатастрофі й сподівалася, що бойфренд Бен підтримає її. Однак чоловік не знав, як потрібно поводитися у такій ситуації, то ж замість того, щоб бути поруч з коханою, переїхав від неї.

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Бен сказав, що ця ситуація для нього "занадто". За словами дівчини, її коханий не вміє правильно справлятися з емоціями, бо "не вихований". То ж до неї переїхала сестра, адже обом дівчатам було дуже важко пережити смерть рідної людини.

Сестри підтримували одна одну, а Бен лише раз на кілька днів приїздив у гості.

Я визнаю, що деякий час я була в розпачі. Мені не потрібно було, щоб він був моїм терапевтом, мені просто треба було, щоб він був зі мною в найтемніший час мого життя. Щойно ситуація загострилася, він побіг у гори,

– пояснила дівчина.

Через місяць Бен врешті замислився над своєю поведінкою. Дівчина хотіла піти від нього, але хлопець прохав у неї про другий шанс. Вона була настільки згорьована, що не мала сил боротися і вирішила спробувати відновити стосунки з бойфрендом.

Бен записався на терапію і почав докладати зусиль для того, щоб бути кращим. Він навіть освідчився коханій, і вони почали планувати весілля. Сестра дівчини через півтора місяця з'їхала, оскільки життя пари налагодилося.

Викинув прах матері нареченої на смітник

Та згодом дівчина дізналася, який вчинок приховав від неї коханий. Вони з сестрою думали, що робити з прахом матері, але поки не знайшли ідеального місця, щоб його розвіяти, тримали у квартирі нареченої. Коли дівчина вирішила зазирнути в урну, щоб витягти з неї мамині чотки, то була приголомшена – замість праху там лежала земля.

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Виявилося, що Бен випадково перекинув урну, і прах висипався. Замість того, щоб сказати про це коханій, він прибрав його пилотягом і викинув на смітник. Після того чоловік взяв пісок у парку і помістив в урну.

Він викинув мою маму на смітник. Я його зараз дуже ненавиджу. У мене нічого не залишилося, окрім піску, в який, мабуть, помочилася 4-річна дитина,

– сказала наречена.

Вона була настільки розлючена, що переїхала жити у готель, а номер нареченого заблокувала.