10 "красных флажков", которые выдают неуверенность в отношениях

Чувствовать тревожность и неуверенность в отношениях – не значит, что рядом – неправильный человек. Иногда причина может быть именно у вас. В частности, страх подпустить кого-то слишком близко.

Если ваш партнер или партнерка действительно любит вас, то научится бороться с холодом в отношениях и постепенно сломает стены, которые вы возвели вокруг себя. В то же время, постоянные сомнения могут испортить даже самые крепкие отношения с огромным потенциалом.

Обратите внимание Золотые правила, которые точно сделают ваши отношения более счастливыми

Специалисты выделяют 10 "красных флажков", которые свидетельствуют, что вы неуверены в своих отношениях.