Если ваш партнер или партнерка действительно любит вас, то научится бороться с холодом в отношениях и постепенно сломает стены, которые вы возвели вокруг себя. В то же время, постоянные сомнения могут испортить даже самые крепкие отношения с огромным потенциалом.
Обратите внимание Золотые правила, которые точно сделают ваши отношения более счастливыми
Специалисты выделяют 10 "красных флажков", которые свидетельствуют, что вы неуверены в своих отношениях.
- Вы сомневаетесь относительно каждой мелочи. Постоянно проверяете слова любимого человека и даже пытаетесь мониторить его социальные сети в поисках "предательства".
- Вы испытываете настороженность или растерянность во время интимных моментов.
- Если разразилась ссора (даже незначительная и бытовая), сразу начинаете бояться: а что если вас сейчас бросят.
- Вы постоянно ищете подтверждений, что партнер или партнерша действительно любит. В частности, нуждаетесь в комплиментах 24 на 7.
- Вы негативно реагируете даже на конструктивную критику. Сразу начинает казаться, что весь мир против вас.
- Вы ревнуете партнера или партнершу к другим людям. Даже к коллегам по работе или просто знакомым, с которыми случайно пересеклись в супермаркете.
- Вы не решаетесь быть собой. Прячете настоящее "я" за маской идеальности.
- Вы очень часто обижаетесь и требуете, чтобы партнер или партнерша просили прощения.
- Вы постоянно ставите ультиматум любимому человеку.
- Вы 24 на 7 извиняетесь, даже за какие-то мелочи, потому что боитесь, что партнер или партнерша бросит вас.