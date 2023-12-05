Если ваш партнер или партнерка действительно любит вас, то научится бороться с холодом в отношениях и постепенно сломает стены, которые вы возвели вокруг себя. В то же время, постоянные сомнения могут испортить даже самые крепкие отношения с огромным потенциалом.

Обратите внимание Золотые правила, которые точно сделают ваши отношения более счастливыми

Специалисты выделяют 10 "красных флажков", которые свидетельствуют, что вы неуверены в своих отношениях.

  • Вы сомневаетесь относительно каждой мелочи. Постоянно проверяете слова любимого человека и даже пытаетесь мониторить его социальные сети в поисках "предательства".
  • Вы испытываете настороженность или растерянность во время интимных моментов.
  • Если разразилась ссора (даже незначительная и бытовая), сразу начинаете бояться: а что если вас сейчас бросят.
  • Вы постоянно ищете подтверждений, что партнер или партнерша действительно любит. В частности, нуждаетесь в комплиментах 24 на 7.
  • Вы негативно реагируете даже на конструктивную критику. Сразу начинает казаться, что весь мир против вас.
  • Вы ревнуете партнера или партнершу к другим людям. Даже к коллегам по работе или просто знакомым, с которыми случайно пересеклись в супермаркете.
  • Вы не решаетесь быть собой. Прячете настоящее "я" за маской идеальности.
  • Вы очень часто обижаетесь и требуете, чтобы партнер или партнерша просили прощения.
  • Вы постоянно ставите ультиматум любимому человеку.
  • Вы 24 на 7 извиняетесь, даже за какие-то мелочи, потому что боитесь, что партнер или партнерша бросит вас.