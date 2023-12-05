Если ваш партнер или партнерка действительно любит вас, то научится бороться с холодом в отношениях и постепенно сломает стены, которые вы возвели вокруг себя. В то же время, постоянные сомнения могут испортить даже самые крепкие отношения с огромным потенциалом.

Обратите внимание Золотые правила, которые точно сделают ваши отношения более счастливыми

Специалисты выделяют 10 "красных флажков", которые свидетельствуют, что вы неуверены в своих отношениях.