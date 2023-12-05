Якщо ваш партнер або партнерка справді кохають вас, то навчаться боротися з холодом у стосунках й поступово зламають стіни, які ви звели навколо себе. Водночас постійні сумніви можуть зіпсувати навіть найміцніші стосунки з величезним потенціалом.
Зверніть увагу Золоті правила, які точно зроблять ваші стосунки щасливішими
Фахівці виділяють 10 "червоних прапорців", які свідчать, що ви – невпевнені у своїх стосунках.
- Ви сумніваєтеся щодо кожної дрібниці. Постійно перевіряєте слова коханої людини та навіть намагаєтеся моніторити її соціальні мережі у пошуках "зрадоньки".
- Ви відчуваєте настороженість або розгубленість під час інтимних моментів.
- Якщо спалахнула сварка (навіть незначна та побутова), відразу починаєте боятися: а що як вас зараз покинуть.
- Ви постійно шукаєте підтверджень, що партнер – справді кохає. Зокрема, потребуєте компліментів 24 на 7.
- Ви негативно реагуєте навіть на конструктивну критику. Відразу починає здаватися, що весь світ – проти вас.
- Ви ревнуєте партнера або партнерку до інших людей. Навіть колег по роботі або просто знайомих, з якими випадково перетнулися у супермаркеті.
- Ви не наважуєтеся бути собою. Ховаєте справжнє "я" за маскою ідеальності.
- Ви дуже часто ображаєтеся й вимагаєте, аби партнер або партнерка просили пробачення.
- Ви постійно ставите ультиматум коханій людині.
- Ви 24 на 7 перепрошуєте, навіть за якісь дрібниці, бо боїтеся, що партнер або партнерка покине вас.