Годовщины свадьбы по годам: как они называются и что принято дарить

Свадьба – одно из самых важных и трогательных событий в жизни каждой пары. Влюбленные собирают вокруг себя родных и друзей, чтобы отпраздновать создание новой семьи. А потом каждый год отмечают годовщину свадьбы, вспоминают тот день, когда два сердца соединились в одно.

Каждый год в браке по-своему особенным. У каждой пары есть свои традиции по поводу того, как отпраздновать и что подарить. Однако важно помнить, что все годовщины имеют свои названия, а также некоторые варианты соответствующих подарков. Обо всем этом рассказываем дальше на сайте 24 Канала.

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Годовщины свадьбы и их названия по годам

1 год – Ситцевая свадьба

В этот день принято дарить друг другу платки ситца. Если супруги празднуют годовщину с родными или друзьями, то гости могут приобрести комплекты постельного белья.

2 года – Бумажная свадьба

Дарят блокноты, книги, календари, фотоальбомы. Последнее – отличный вариант, чтобы не только доставить приятное, но и запечатлеть эти воспоминания на будущее.

3 года – Кожаная свадьба

На эту годовщину принято дарить кожаные сумки, кошельки. Более того, вы можете дополнить интерьер своего дома кожаной мебелью.

4 года – Льняная свадьба

Можно дарить текстиль из льна – скатерти, покрывала, полотенца.

5 лет – Деревянная свадьба

На 5 лет супружеской жизни принято дарить украшения, ложки и деревянные шкатулки.

6 лет – Чугунная свадьба

Дарят чугунные сковородки и горшки.

7 лет – Медная свадьба

Молодожены снова пополняют свои кухонные принадлежности. В этот раз медными чашками, ложками.

8 лет – Жестяная свадьба

Можно дарить кухонную утварь из жести (формы для выпечки, подноса), чай, конфеты в жестяных коробках, а также различные бытовые приборы, которые уже давно хотели приобрести.

9 лет – Фаянсовая свадьба

На 9 лет дают посуду из хрусталя, стекла, фаянса или фарфора.

10 лет – Оловянная или розовая свадьба

В этот день жена получает от своего мужа особый подарок – 11 роз. Однако важно, чтобы 10 были красными – как символ любви, а 1 белая – символ надежды.

11 лет – Стальная свадьба

Дарят посуду из нержавеющей стали.

12 лет – Никелевая свадьба

На 12-ю годовщину принято дарить блестящие никелированные изделия.

13 лет – Кружевная свадьба

Можно дарить изысканные изделия из кружева или тонкой шерсти.

14 лет – Агатовая свадьба

В этот день влюбленные дарят друг другу украшения из агата или же фигурки из слоновой кости.

15 лет – Хрустальная свадьба

На эту особую дату принято дарить посуду из хрусталя. Прекрасный вариант – вазы или бокалы.

16 лет – Топазовая свадьба

Подарком могут быть украшения из топаза или любые вещи бледно-голубого цвета.

18 лет – Бирюзовая свадьба

В этот день влюбленные обмениваются украшениями из бирюзы.

19 лет – Криптоновая свадьба

Можно подарить хорошую лампочку, подсвечник со свечами или светильник.

20 лет – Фарфоровая свадьба

Обычно дарят тарелки, чашки или сервизы из фарфора. Можно пополнить коллекцию посуды красивыми элементами.



Совместное путешествие – вариант подарка на годовщину свадьбы / Фото Canva

21 год – Опаловая свадьба

Принято дарить ювелирные украшения с опалом. Они понравятся как мужчине, так и женщине.

22 года – Бронзовая свадьба

На дату дарят разнообразные элементы интерьера. Это прекрасный повод, чтобы утешить любимого человека вещью, которую он давно хотел.

23 года – Бериловая свадьба

Лучшим подарком будут украшения с этим камнем.

24 года – Атласная свадьба

Это очень романтичная дата. Идеальным подарком будет красивая одежда, нижнее или постельное белье, точно понравится обоим.

25 лет – Серебряная свадьба

В этот день жена и муж обмениваются серебряными украшениями, обычно – кольцами. А гости, разделяющие с ними важную дату, дарят разные изделия из серебра.

26 лет – Нефритовая свадьба

Можно дарить символические изваяния, посуду и предметы интерьера из этого камня.

27 лет – Свадьба красного дерева

Это роскошная дата, в которую принято дарить соответствующие вещи. Это могут быть предметы интерьера, украшения или даже путешествие. Помните, что самый лучший подарок – эмоции.

29 лет – Бархатная свадьба

Заведено дарить диванные подушки, шкатулки, скатерти, картины в бархатных рамах или изделия, изготовленные из бархата или декорированные им.

30 лет – Жемчужная свадьба

Заведено, что мужчина должен подарить жене бусы, в которой будет 30 зерен жемчужин. А любимая может порадовать его другими вещами, обработанными искусственным жемчугом.

31 год – Солнечная свадьба

Вы вместе уже столько лет, что, казалось бы, подарили все, что можно было. Однако в эту годовщину сделайте приятное своей паре и организуйте общий отдых. Время, проведенное только вдвоем, никогда не бывает лишним.

33 года – Каменная свадьба

На эту годовщину принято дарить каменные статуэтки, подсвечники и другие сувениры из натурального или искусственного камня. Это могут быть любые элементы интерьера, постоянно напоминающие о вашей годовщине.

34 года – Янтарная свадьба

Прекрасным подарком будут украшения или картины из янтаря.

35 лет – Полотняная свадьба

Заведено дарить полотняные скатерти, покрывала, салфетки, полотенце, одежду.

37 лет – Муслиновая свадьба

Подарите любимому человеку красивую одежду из муслина.

38 лет – Ртутная свадьба

Принято дарить подвижные подарки. Это могут быть как вещи, так и эмоции – подарите сертификат на какую-нибудь пару активность. К примеру, катание на лошадях, лыжах, общий серфинг и т.д.

39 лет – Креповая свадьба

В этот день дарят любую одежду, аксессуары и другие элементы гардероба.

40 лет – Рубиновая свадьба

Идеальным подарком будет изысканное украшение и корзина, наполненная гранатами и апельсинами.

42 года – Перламутровая свадьба

Специально к этой дате есть несколько вариантов подарка: бусы из 42 жемчужин, рубашка с перламутровыми пуговицами или запонки с этим покрытием.

43 года – Фланелевая свадьба

Можно дарить пижамы, рубашки, халаты, комплекты постельного белья, стеганные одеяла, подушки или наборы тапочек из фланели.

44 года – Топазовая свадьба

Это еще одна годовщина, когда беспроигрышным вариантом подарка будут украшения. В этот день – с топазом.

45 лет – Сапфировая свадьба

Сапфир – камень, украшения с которым любят все женщины. Порадуйте любимую новенькими серьгами, кольцом или подвеской.

46 лет – Лавандовая свадьба

Чрезвычайно нежная и романтическая годовщина, на которую принято дарить сушеные цветы, листья лаванды. Или же, можно подарить растение в горшке, которое будет постоянно любовать глаз дома.

47 лет – Кашемировая свадьба

Можно дарить носки, шарфы, перчатки из кашемира, кашемировое одеяло, покрывало или хороший плед.

48 лет – Аметистовая свадьба

Украшение из аметиста – символ супружеской верности, который мужчина дарит своей жене в этот день.

49 лет – Кедровая свадьба

Что угодно, где использовано кедровое дерево, станет безупречным подарком.

50 лет – Золотая свадьба

Это очень важная и трогательная дата не только для супругов, но и его потомков. Муж и жена дарят друг другу новые кольца, а старики передают холостым внукам, как семейную реликвию.



На Золотую свадьбу обмениваются обручальными кольцами.

55 лет – Изумрудная свадьба

Обычно празднование Изумрудной свадьбы организуют дети для своих родителей. Это и есть лучший подарок.

60 лет – Бриллиантовая свадьба

Конечно, идеальный подарок – бриллианты и другие драгоценные украшения.

65 лет – Железная свадьба

Принято дарить изделия из железа.

70 лет – Свадьба благодарения

В этот день дети дарят родителям то, что хотят. А главный подарок – день, проведенный со всей семьей.

80 лет – Дубовая свадьба

С каждым годом мы все больше ценим время, проведенное с родными. Так что на 80-летие со дня свадьбы лучшим подарком для супругов будет внимание родных.

100 лет – Платиновая (красная) свадьба

Дети, внуки и правнуки дарят родным цветы красного цвета, собираются все за праздничным столом и благодарят за это время, которые супруги провели вместе с ними.