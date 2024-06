Несмотря на это, друзья актрисы отмечают: разбитое сердце только сделало Натали сильнее. Каким был взлет и падение ее истории любви, рассказывает Love 24.

Тайная личная жизнь и миллиард слухов

Личная жизнь Натальи долгое время была топтемой в светской хронике. Все свои влюбленности и любви актриса держала в тайне, и СМИ приходилось собирать мозаику из различных слухов и украдкой пойманных моментов.

В эпоху "Звездных войн" Натали приписывали роман с коллегой по саге Хайденом Кристенсеном. Стоит признать, что между этими двумя по крайней мере на экране была фантастическая химия. Существует версия, что они так хорошо смогли передать чувства на экране, потому что на самом деле влюбились друг в друга. Хотя, возможно, вся страсть – в актерских талантах.



Хайден и Натали сыграли влюбленных / Кадр из фильма

Впоследствии о романе с Натали заявил в своей книге "Then It Fell Apart" музыкант Moby. Сама актриса категорически отрицала эти отношения. Она призналась: даже представить не могла, что короткий опыт их общения гораздо старше ее Moby подаст общественности как роман. Актриса предположила: музыкант сделал это, чтобы увеличить продажи собственной книги. Впоследствии Moby извинился перед Натали за свои слова. Он заявил, что восхищается ею и очень уважает.

А потом поклонники и СМИ начали активно обсуждать якобы отношения Натали и коллеги по цеху Джейка Джилленхола. Их часто "подлавливали" вместе. Сама актриса шутила, что Джейк – безупречный и при этом "ужасный". Натали поделилась: "Джейк знает все домашние средства для проблемных волос, может смастерить шкаф, играет на гитаре и прекрасно поет. Его любят дети и собаки. Он любит свою маму, сестру и подружку".

Как служебный роман стал самым большим счастьем и главным разочарованием

Сейчас самым важным мужчиной в жизни Натальи, очевидно, стал французский танцовщик Бенжамен Мильпье. Они познакомились во время съемок психологического триллера "Черный лебедь". Натали сыграла в нем главную роль, а Бенжамена привлекли к съемкам как хореографа.

Пока Бенжамен учил ее танцевать, Натали влюблялась в него. Впоследствии актриса призналась, что морально тяжелый "Черный лебедь" мог бы стать очень травматичным опытом. Если бы не Бенжамен. Он сумел создать нечто прекрасное. Натали смеялась над его шутками и восхищалась его движениями в танце. Впоследствии Натали описывала этот съемочный процесс так: будто попасть в страну грез.



Эти отношения были прекрасной историей / Getty images

В 2010 году пара обручилась. Бенжамен в сотрудничестве с ювелирным дизайнером Джейми Вольфом сам разработал кольцо для Натали: из переработанной платины и бриллиантов. Задачей было совместить в кольце все, что важно для любимой.

Впервые Натали и Бенжамен дебютировали на церемонии "Оскар". Натали получила награду за роль в "Черном лебеде" и посвятила ее Бенжамену.

В 2011 году у пары родился сын Алеф. Впоследствии влюбленные отгуляли свадьбу на берегу океана в кругу самых близких друзей. Ради любимого Натали даже согласилась переехать во Францию: Мильпье занял должность директора по балету Парижской оперы. В 2017 году влюбленные стали родителями во второй раз: у них родилась дочь Амалия.

Развод ударил как гром среди ясного неба

Новость о разводе любимой пары в 2024 году просто шокировала поклонников. К сожалению, прекрасная сказка имела ужасный финал: Натали устала от многочисленных измен мужа. Сейчас Натали сконцентрировалась на своей карьере и воспитании детей. Хотя СМИ уже пишут о новых возможных романах звезды.