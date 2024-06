Попри це, друзі акторки наголошують: розбите серце лише зробило Наталі сильнішою. Яким був злет та падіння її історії кохання, розповідає Love 24.

Таємне особисте життя й мільярд чуток

Особисте життя Наталі тривалий час було топтемою у світській хроніці. Всі свої закоханості та кохання акторка тримала у таємниці, й ЗМІ доводилося збирати мозаїку з різноманітних чуток та крадькома підловлених моментів.

В епоху "Зоряних воєн" Наталі приписували роман з колегою по сазі Гайденом Крістенсеном. Варто визнати, що між цими двома принаймні на екрані була фантастична хімія. Існує версія, що вони так добре змогли передати почуття на екрані, бо насправді закохалися одне в одного. Хоча, можливо, вся пристрасть – в акторських талантах.



Згодом про роман з Наталі заявив у своїй книзі "Then It Fell Apart" музикант Moby. Сама акторка категорично заперечувала ці стосунки. Вона зізналася: навіть уявити не могла, що короткий досвід їхнього спілкування набагато старший за неї Moby подасть громадськості як роман. Акторка припустила: музикант зробив це, аби збільшити продажі власної книги. Згодом Moby вибачився перед Наталі за свої слова. Він заявив, що захоплюється нею й дуже поважає.

А згодом шанувальники та ЗМІ почали активно обговорювати начебто стосунки Наталі та колеги по цеху Джейка Джилленгола. Їх часто "підловлювали" разом. Сама акторка жартувала, що Джейк – бездоганний та при цьому "жахливий". Наталі поділилася: "Джейк знає всі домашні засоби для проблемного волосся, може змайструвати шафу, грає на гітарі і чудово співає. Його люблять діти та собаки. Він любить свою маму, сестру та подружку".

Як службовий роман став найбільшим щастям та головним розчаруванням

Наразі найважливішим чоловіком у житті Наталі, вочевидь, став французький танцівник Бенжамен Мільп'є. Вони познайомилися під час зйомок психологічниого трилера "Чорний лебідь". Наталі зіграла у ньому головну роль, а Бенжамена залучили до зйомок як хореографа.

Доки Бенжамен вчив її танцювати, Наталі закохувалася у нього. Згодом акторка зізналася, що морально важкий "Чорний лебідь" міг би стати дуже травматичним досвідом. Якби не Бенжамен. Він зумів створити щось прекрасне. Наталі сміялася над його жартами й захоплювалася його рухами у танці. Згодом Наталі описувала цей знімальний процес так: ніби потрапити у країну мрій.



У 2010 році пара заручилася. Бенжамен у співпраці з ювелірним дизайнером Джеймі Вольфом сам розробив обручку для Наталі: з переробленої платини та діамантів. Завданням було поєднати в обручці все, що важливе для коханої.

Вперше Наталі та Бенжамен дебютували на церемонії "Оскар". Наталі отримала нагороду за роль у "Чорному лебеді" й присвятила її Бенжамену.

У 2011 році у пари народився син Алеф. Згодом закохані відгуляли весілля на березі океану у колі найближчих друзів. Заради коханого Наталі навіть погодилася переїхати до Франції: Мільп'є обійняв посаду директора з балету Паризької опери. У 2017 році закохані стали батьками вдруге: у них народилася донечка Амалія.

Розлучення вдарило як грім серед ясного неба

Новина про розлучення улюбленої пари у 2024 році просто шокувала шанувальників. На жаль, прекрасна казка мала жахливий фінал: Наталі втомилася від численних зрад чоловіка. Зараз Наталі сконцентрувалася на своїй кар'єрі та вихованні дітей. Хоча ЗМІ вже пишуть про нові можливі романи зірки.