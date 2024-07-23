Нахара решила не ждать подарков от судьбы, а взять ситуацию в собственные руки. А при этом – еще и заработать кругленькую сумму.

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Как Нахара реализовала свой план

О возможности свидания с ней Нахара объявила в своих соцсетях. Стартовая цена – 500 фунтов стерлингов (более 25 тысяч гривен).

Поскольку деньги, стыд и парень – это то, чего у меня нет, я устраиваю лотерею,

– заявила Нахара.

Билеты разлетелись, как лимонад со льдом при +35. Большинство из них купил один парень. Дату свидания еще не назначили, однако известно, что он – в восторге от предстоящей встречи с Нахарой. Парень надеется, что, возможно, это станет началом эпической истории любви.



Нахара верит в любовь / Mirror Online

Стоит заметить, что поступок Нахара вызвал неоднозначную реакцию соцсетей. Некоторые замечают, что это – уже слишком. Однако большинство поддерживает блогершу. Десятки девушек и парней уже заявили, что хотят повторить этот смелый опыт. Тем более, что он дает очень приятный финансовый бонус.