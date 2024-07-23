Нахара вирішила не чекати подарунків від долі, а взяти ситуацію у власні руки. А при цьому – ще й заробити кругленьку суму.

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Як Нахара реалізувала свій план

Про можливість побачення з нею Нахара оголосила у своїх соцмережах. Стартова ціна – 500 фунтів стерлінгів (понад 25 тисяч гривень).

Оскільки гроші, сором і хлопець – це те, чого в мене немає, я влаштовую лотерею,

– заявила Нахара.

Квитки розлетілися, як лимонад з льодом при +35. Більшість з них купив один хлопець. Дату побачення ще не призначили, однак відомо, що він – у захваті від майбутньої зустрічі з Нахарою. Хлопець сподівається, що, можливо, це стане початком епічної історії кохання.



Нахара вірить у кохання / Mirror Online

Варто зауважити, що вчинок Нахари викликав неоднозначну реакцію соцмереж. Дехто зауважує, що це –вже занадто. Однак більшість підтримує блогерку. Десятки дівчат та хлопців вже заявили, що хочуть повторити її сміливий досвід. Тим більше, що він дає дуже приємний фінансовий бонус.