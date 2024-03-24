Худшие слова для каждой женщины после секса

Своей историей женщина поделилась на онлайн-форуме. Она рассказала, что уже какое-то время встречалась с парнем и пригласила его к себе домой.

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Ночью пара впервые вместе занялась сексом, и мужчина остался у женщины ночевать. Но утром он начал говорить о своей бывшей и сетовать, что она его обидела 3 года назад. Точно не такое утро ожидала женщина после первой совместной ночи с новым бойфрендом.

Через несколько дней она решила порвать с мужчиной, ведь эта ситуация показалась ей ненормальной. Женщина написала текстовое сообщение, в котором отметила, что не хочет отношений, но если ему нужно с кем-то поговорить, то он может писать ей.

И ответ, который получила женщина, был очень неожиданным и циничным. Мужчина написал, что также больше не хочет с ней заниматься сексом, потому что она привлекательна только в одежде. Мол, ее голое тело настолько непривлекательное, что ему было трудно с ней спать даже с выключенным светом.

Пожалуй, это самая подлая вещь, которую он мог сказать любой женщине,

– сказала девушка.

Правда, она подозревает, что такие ужасные слова мужчины были просто местью за то, что она решила его бросить. Возможно, он специально хотел ранить женщину и поэтому придумал это. Ведь женщина искренне не понимает, как это может быть правдой – она занимается спортом, правильно питается и часто получает комплименты от мужчин относительно своей фигуры.

В комментариях незнакомцы поддержали версию, что экс-бойфренд просто хотел обидеть женщину.