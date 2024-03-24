Найгірші слова для кожної жінки після сексу

Своєю історією жінка поділилася на онлайн-форумі. Вона розповіла, що вже якийсь час зустрічалася з хлопцем і запросила його до себе додому.

Читайте також Займалися сексом біля вікна: через пристрасні вечори пара може втрапити за ґрати

Уночі пара вперше разом зайнялася сексом, і чоловік залишився у жінки ночувати. Та зранку він почав говорити про свою колишню й нарікати, що вона його образила 3 роки тому. Точно не на такий ранок очікувала жінка після першої спільної ночі з новим бойфрендом.

Через кілька днів вона вирішила порвати з чоловіком, адже ця ситуація видалася їй ненормальною. Жінка написала текстове повідомлення, у якому зазначила, що не хоче стосунків, але якщо йому потрібно з кимось поговорити, то він може писати їй.

Та відповідь, яку отримала жінка, була дуже неочікуваною і цинічною. Чоловік написав, що також більше не хоче з нею займатися сексом, бо вона приваблива лише в одязі. Мовляв, її голе тіло настільки непривабливе, що йому було важко з нею спати навіть з вимкненим світлом.

Мабуть, це найпідліша річ, яку він міг сказати будь-якій жінці,

– сказала дівчина.

Щоправда, вона підозрює, що такі жахливі слова чоловіка були просто помстою за те, що вона вирішила його кинути. Можливо, він спеціально хотів ранити жінку й тому вигадав це. Адже жінка щиро не розуміє, як це може бути правдою – вона займається спортом, правильно харчується та й часто отримує компліменти від чоловіків щодо своєї фігури.

У коментарях незнайомці підтримали версію, що ексбойфренд просто хотів образити жінку.