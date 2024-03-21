Впоследствии в скандал “подтянулись” и другие люди. К правоохранителям обратилась 44-летняя домохозяйка.

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Она заявила, что ее соседи занимаются сексом с открытым окном. Это очень возмутило женщину.

Это было отвратительно. Я сказал им закрыть окно и делать все, что они хотят. Супруги жестоко угрожали мне изнасиловать и убить меня,

– рассказывала соседка.

Это помещение пара арендует. Между тем хозяйка квартиры подала встречный иск на соседку. Она заявила, что женщина умышленно оклеветала пару, чтобы те съехали из арендованного помещения.

Дело получило огласку. Тогда обе стороны передумали и захотели его отозвать. Однако правоохранители отметили, что его уже передали в суд.

Теперь всех участников дела привлекут к уголовной ответственности. Очевидно, после такого паре перехочется заниматься сексом с открытым окном, а домохозяйке – жаловаться на действия соседей. Тем временем СМИ продолжат следить за историей.