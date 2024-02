Предложение мечты

Женщина не догадывалась, какой сюрприз ей готовит любимый, поэтому она была поражена, когда все поняла.

В фильме Патрик Верон, роль которого сыграл Хит Леджер, прервал тренировку Кэт Стретфорд, которую сыграла Джулия Стайлз. Парень появился издалека стадиона и привлек внимание всех песней Фрэнки Валли Can't Take My Eyes Off You. Через несколько секунд школьный оркестр начал ему подыгрывать.

Вероятно, невеста очень любит этот фильм, ведь именно эту сцену мужчина выбрал для важнейшего в жизни шага – предложения руки и сердца.

На видео, которое снимала сестра невесты, заметно, что женщина просто гуляла по набережной, как в дали зазвучала та самая песня. В нескольких метрах от нее стоял мужчина, который в микрофон пел Can't Take My Eyes Off You. Впоследствии ритм подхватил оркестр, который прятался рядом.

Женщина была просто в восторге и прикрывала рот рукой. Она подошла к своему любимому, который встал на одно колено и предложил ей стать его женой.

Смотрите видео щемящего предложения:

Видео завирусилось в сети

Видео уже набрало в сети почти 8 миллионов просмотров и 1,4 миллиона лайков. Пользователи называли такое предложение "мечтой" и были просто в восторге от креативности жениха.

"Единственное публичное предложение, которое я бы приняла";

"Я хочу, чтобы мне признались в любви так же";

"Мне нравится, что это публичное, но и интимное предложение. Вроде и на улице, но вокруг никого";

"Это самое ностальгическое предложение, которое я когда-либо видела".

Многие люди писали, что после просмотра видео с предложением захотели снова посмотреть "10 вещей, которые я в тебе ненавижу".

Смотрите видео с оригинальной сценой из фильма: