24 Канал сделал подборку из фотографий колец известных женщин. Все для того, чтобы вы вдохновились и выбрали для своей любимой самое лучшее.

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Кейт Миддлтон

Принц Уильям сделал Кейт Миддлтон предложение с кольцом его покойной матери – принцессы Дианы. Так что роскошное кольцо поражает не только красотой, но и историей. Это 12-каратный овальный сапфир, который окружен 14 бриллиантами.



Кейт Миддлтон носит кольцо принцессы Дианы / Фото AP

Кэти Перри

Актер Орландо Блум оказался очень оригинальным, ведь кольцо, которое он подарил певице Кэти Перри на помолвку, точно не похоже ни на одно другое. На День святого Валентина в 2019 году он вытащил из кармана пиджака коробочку, в которой лежало кольцо в форме цветка. Большой центральный камень розового цвета окружен восемью бриллиантами круглой огранки на золотой полосе.

Зоуи Дешанель

Канадский ведущий Джонатан Скотт также выбрал довольно оригинальное кольцо для актрисы Зоуи Дешанель. Кольцо украшает фиолетовый сапфир и два бриллианта, которые напоминают цветок, а другой имеет форму звезды.

Кортни Кардашьян

Музыкант Трэвис Баркер для помолвки со светской львицей Кортни Кардашьян выбрал роскошное кольцо с бриллиантом вытянутой овальной формы. По оценкам экспертов, огромное кольцо стоило от 500 000 до 1 миллиона долларов, а его вес составляет 10 – 12 каратов.

София Ричи

Американская модель София Ричи в день помолвки с британским музыкальным продюсером Эллиотом Грейнджом получила шестикаратный бриллиант с изумрудной огранкой от дизайнера Стефани Готлиб. Кольцо выглядит роскошно, но в то же время элегантно и сдержанно.

Лили Коллинз

Кинорежиссер Чарли Макдауэлл сделал предложение актрисе и модели Лили Коллинз с бриллиантовым кольцом прямоугольной формы.

Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек выбрал для своей возлюбленной Дженнифер Лопес кольцо с редким зеленым бриллиантом весом 8,5 карата. Центральный камень окружен двумя белыми бриллиантами в форме трапеции и золотыми зубцами.

По данным СМИ, стоимость кольца может составлять 5 – 7 миллионов долларов.



Кольцо Джей Ло / Фото People

Жасмин Тукс

Кольцо модели Victoria's Secret Жасмин Тукс поражает своими размерами. Огромный бриллиант овальной формы от Ritani обошелся ее бойфренду-бизнесмену Хуану Дэвиду Борреро в 250 тысяч долларов.

Линдси Лохан

Американская актриса Линдси Лохан похвасталась в инстаграме кольцом от арабского бизнесмена Бадера Шаммаса – это было кольцо с бриллиантом квадратной формы, весом примерно шесть карат.

Джои Кинг

Кольцо актрисы Джои Кинг отличается неординарной формой бриллианта. Кольцо Mociun имеет раздвоенный стержень с большим бриллиантом, несколькими бриллиантами сверху и более темными по краям.

Помните, что ваша любимая – уникальна. Вы точно знаете, какое кольцо понравится ей больше всего. Поэтому просто доверьтесь собственным чувствам.