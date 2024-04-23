Инцидент произошел в Шеффилде. Возможно, мужчина в школе прогуливал уроки литературы, поэтому не знал, как писать письма в стиле мистера Дарси. Зато он честно заявил, что ищет женщину для отношений без обязательств. Фото записки опубликовали в соцсети X, информирует Love 24.

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Если ты женщина и хочешь немного развлечься (без всяких обязательств), садись на скамейку в следующую субботу в 8:20 утра,

– написал мужчина.

Кроме того, он заявил, что отношения без обязательств возможны только при одном условии: если женщина понравится ему визуально. Этим мужчина дал понять, что не желает познавать личность собственной избранницы. Довольно странное решение, стоит заметить.



"Легендарная" записка / Фото из соцсети X

За считанные дни записка стала "звездой" в сети, а мужчина – героем многочисленных шуток и мемов. Мнения людей разделились: