Важнейшими в жизни Оппенгеймера были две женщины. Одной из них он дважды делал предложение, а вторая ответила ему "да". Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни "отца атомной бомбы".

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Джин Тетлок – любовь и трагедия любовь и трагедия

Историю Оппенгеймера невозможно представить без Джин Тэтлок. В фильме Нолана ее воплотила очаровательная Флоренс Пью. Отношения Тэтлок и Оппенгеймера начались в 1936 году. Тогда ей было 22, а ему – 32. Чувства были настолько сильными, что Оппенгеймер дважды делал предложение любимой. Оба раза Тэтлок отказалась. Очевидно, это была одна из самых больших трагедий в жизни ученого.



Любовь была одной из трагедий Оппенгеймера / Getty images

Биографы отмечают, что на "Тринити" – первое в мире испытание атомной бомбы – Оппенгеймера вдохновила именно Тэтлок. Он заявлял о своей безграничной преданности ей. Однако она так и не дала шанса им разделить "долго и счастливо" на двоих.

Любовь к Тэтлок была для Оппенгеймера не только источником вдохновения. Именно в этих отношениях частично формировались его политические и жизненные взгляды.

Роман Оппенгеймера и Тэтлок завершился в 1939 году. Ученый отмечал, что видел экс-возлюбленную потом крайне редко. В то же время люди из их окружения отмечали: во время этих встреч Оппенгеймер и Тэтлок оставались "ближайшими друзьями и случайными любовниками". Именно Оппенгеймер утешал Тэтлок, когда ее "накрывали" приступы депрессии.

Тэтлок покончила с собой в 1944 году. В предсмертной записке она призналась, что хотела жить, однако что-то "как будто парализовало".

Китти Оппенгеймер – трагедия

В 1940 году Оппенгеймер женился на женщине по имени Кэтрин. Для нее это был третий брак. Уже вскоре после свадьбы Оппенгеймер присоединился к "Манхэттенскому проекту" – программы разработки ядерного оружия в США.

Когда начались отношения Оппенгеймера и Кэтрин, она находилась в браке с другим мужчиной и ушла от него, только узнав о беременности. После свадьбы супруги поселились вместе. В то же время Кэтрин не хотела быть только женой: она имела карьерные амбиции и стремилась реализоваться как биолог.



Роберт и Кэтрин во время визита в Японию / Getty images

У супругов родилось двое детей. Во время слушания по делу Оппенгеймера о безопасности Кэтрин защищала своего мужа. Пара оставалась вместе до смерти ученого в 1967 году.