Інцидет стався у Шеффілді. Можливо, чоловік у школі прогулював уроки літератури, тому не знав, як писати листи у стилі містера Дарсі. Натомість він чесно заявив, що шукає жінку для стосунків без зобов'язань. Фото записки опублікували у соцмережі X, інформує Love 24.
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Якщо ти жінка та хочеш трохи розважитися (без жодних зобов'язань), сідай на лавку наступної суботи о 8:20 ранку,
– написав чоловік.
Окрім того, він заявив, що стосунки без зобов'язань можливі лише за однієї умови: якщо жінка сподобається йому візуально. Цим чоловік дав зрозуміти, що не бажає пізнавати особистість власної обраниці. Доволі дивне рішення, варто зауважити.
"Легендарна" записка / Фото з соцмережі X
За лічені дні записка стала "зіркою" у мережі, а чоловік – героєм численних жартів та мемів. Думки людей розділилися:
- одна вважають, що записка – просто розіграш;
- інші хвалять незнайомого героя-коханця за чесність (принаймні, він "на березі" дає жінкам зрозуміти, якими можуть бути їхні потенційні стосунки);
- є й ті, хто вважає: шукати "другу половинку" за зовнішністю – найабсурдніше, що взагалі можна робити.