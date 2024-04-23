Інцидет стався у Шеффілді. Можливо, чоловік у школі прогулював уроки літератури, тому не знав, як писати листи у стилі містера Дарсі. Натомість він чесно заявив, що шукає жінку для стосунків без зобов'язань. Фото записки опублікували у соцмережі X, інформує Love 24.

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Якщо ти жінка та хочеш трохи розважитися (без жодних зобов'язань), сідай на лавку наступної суботи о 8:20 ранку,

– написав чоловік.

Окрім того, він заявив, що стосунки без зобов'язань можливі лише за однієї умови: якщо жінка сподобається йому візуально. Цим чоловік дав зрозуміти, що не бажає пізнавати особистість власної обраниці. Доволі дивне рішення, варто зауважити.



"Легендарна" записка / Фото з соцмережі X

За лічені дні записка стала "зіркою" у мережі, а чоловік – героєм численних жартів та мемів. Думки людей розділилися: