Муж проследил за женой с дрона

Цзин заметил изменения в поведении своей жены. Кроме того, она начала все больше от него отдаляться.

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Распорядок дня женщины изменился – она чаще ездила к родителям, каждый раз придумывала оправдания, когда муж предлагал поехать с ней, и чуть ли не каждый день задерживалась на работе. Цзин подумал, что у жены есть роман, но говорить об этом с ней побоялся, чтобы не расстроить ее, если подозрения необоснованны.

Цзин придумал хитрый способ, как установить правду. Он решил использовать дрон, чтобы проследить за женой на расстоянии. Мужчина тайно поехал на работу жены и начал осматривать территорию с дрона, чтобы его никто не заметил.

Однажды муж заметил с дрона, что жена вышла офиса с каким-то мужчиной. Они сели в машины и поехали в отдаленный горный район. Цзин увидел, как его любимая держалась за руку с этим неизвестным мужчиной и направлялась в полуразрушенный дом. Через 20 минут они оттуда вышли и поехали обратно в офис.



Дрон зафиксировал измену жены / Фото Oddity Central

Выяснилось, что неизвестный мужчина – начальник жены Цзина. Интересно, что недавно женщину повысили. Жена начальника также работала в их офисе, поэтому любовникам приходилось держать свой роман в секрете.

Теперь Цзин планирует использовать материал с дрона в суде во время развода.