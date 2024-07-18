Чоловік простежив за дружиною з дрона

Цзін помітив зміни у поведінці своєї дружини. Крім того, вона почала все більше від нього віддалятися.

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Розпорядок дня жінки змінився – вона частіше їздила до батьків, щоразу вигадувала виправдання, коли чоловік пропонував поїхати з нею, і ледь не щодня затримувалася на роботі. Цзін подумав, що у дружини є роман, але говорити про це з нею побоявся, щоб не засмутити її, якщо підозри необґрунтовані.

Цзін придумав хитрий спосіб, як встановити правду. Він вирішив використати дрон, щоб простежити за дружиною на відстані. Чоловік таємно поїхав на роботу дружини і почав оглядати територію з дрона, щоб його ніхто не помітив.

Одного дня чоловік помітив з дрона, що дружина вийшла офісу з якимось чоловіком. Вони сіли в машини і поїхали у віддалений гірський район. Цзін побачив, як його кохана трималася за руку з цим невідомим чоловіком і прямувала у напівзруйнований будинок. Через 20 хвилин вони звідти вийшли і поїхали назад в офіс.



Дрон зафіксував зраду дружини / Фото Oddity Central

З'ясувалося, що невідомий чоловік – начальник дружини Цзіна. Цікаво, нещодавно жінку підвищили. Дружина начальника також працювала в їхньому офісі, то ж коханцям доводилося тримати свій роман в секреті.

Тепер Цзін планує використати матеріалу з дрона у суді під час розлучення.