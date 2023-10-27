"Я знаю, что на это есть причина", – муж рассказал, что жена изменяет ему

Один мужчина поделился на анонимном форуме тем, что его очень тревожит. Он узнал, что жена изменяет ему с другими мужчинами. Однако решил ей ничего не говорить.

В чем причина молчания мужа

Муж рассказал свою историю для того, чтобы найти поддержку среди других пользователей. Он признался, что его супруга занимается сексом с другими мужчинами.

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Однако обманутый мужчина решил не говорить жене, что знает об изменах. Он также назвал причину такого решения.

Я знаю, что моя жена тра*ает других парней, но я не могу заставить себя поднять этот вопрос, потому что я безработный и живу на деньги жены последние 3 года,

– написал мужчина.

По мнению мужчины, именно отсутствие у него работы и стало причиной измен женщины.

Публикация мужчины набрала 1,3 миллиона просмотров, а люди принялись давать ему советы. Большинство из них призвали автора сообщения к разводу и отмечали, чтобы он не позволял жене так себя вести. Неважно, работает муж или нет, жена не должна его обманывать.

Некоторые советовали мужчине нанять хорошего адвоката и в суде разделить общее имущество.

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Заметим, комментарии пользователей действительно были точными. Ведь в течение длительной жизни в браке случаются разные ситуации, и иногда один партнер может обеспечивать всю семью. Однако это не значит, что другой должен чувствовать себя ущербным и позволять плохое отношение к себе.

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