Пьяный разговор перерос в поцелуй

Жена насколько поражена этой историей, что решила рассказать о ней на онлайн-форуме. Женщина попросила у пользователей, чтобы ей посоветовали, что делать дальше.

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По словам мужчины инцидент случился, когда он и сестра его жены напились и много говорили. Именно он стал инициатором физической близости. Мужчина поспешил оправдаться, что секса не было, только, мол, долгий поцелуй. Так он вообще считает, что изменой это "не является".

Он спровоцировал это, но он почти сразу обо всем мне сказал и просил прощения,

– сказала женщина.

Зато сестра своему мужу солгала – она сказала, что был только поцелуй в щеку. Женщина пробовала с ней связаться, но та не отвечает.

Жена призналась, что эта ситуация для нее отвратительна. Она боится на что на самом деле может быть способен ее муж, если он поступил так с ее сестрой.

Женщине советуют забыть о сестре

В комментариях пару изменников сразу осудили, а женщине посоветовали порвать отношения с обоими: