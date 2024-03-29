П'яна розмова переросла у поцілунок

Дружина наскільки вражена цією історією, що вирішила розповісти про неї на онлайн-форумі. Жінка попросила у користувачів, аби їй порадили, що робити далі.

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За словами чоловіка інцидент трапився, коли він та сестра його дружини напилися й багато говорили. Саме він став ініціатором фізичної близькості. Чоловік поспішив виправдатися, що сексу не було, тільки, мовляв, довгий поцілунок. То ж він взагалі вважає, що зрадою це "не є".

Він спровокував це, але він майже відразу про все мені сказав і просив пробачення,

– сказала жінка.

Натомість сестра своєму чоловіку збрехала – вона сказала, що був лише поцілунок у щоку. Жінка пробувала з нею зв'язатися, але та не відповідає.

Дружина зізналася, що ця ситуація для неї огидна. Вона боїться на що насправді може бути здатний її чоловік, якщо він вчинив таке з її сестрою.

Жінці радять забути про сестру

У коментарях пару зрадників одразу засудили, а жінці порадили порвати стосунки з обома: