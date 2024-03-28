Трепетне освідчення у Львові

Відео з місця події зняла користувачка, яка була свідком романтичного моменту. Ролик вже назбирав багато коментарів та уподобань.

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На відео видно, що освідчення відбулося у сутінках навпроти оперного театру. Дівчині зав'язали очі червоною пов'язкою, й вона не бачила, як довкола неї відбувається справжній перформанс. Натовп з перехожих став довкола військового та його дівчини. Геть усі затамували подих в очікуванні й мовчки чекали, коли з дівчини знімуть пов'язку.

Коли дівчина розплющила очі, то спершу не зрозуміла, що відбувається. Лише коли побачила попереду свого коханого, то від неочікуваності прикрила рот рукою. Попереду стояв військовий, а ззаду нього – велике металеве серце з трояндами та свічки. Коли дівчина почала рухатися до коханого – заграла романтична пісня.

Момент був дуже трепетний та ніжний. Військовий встав на одне коліно й попросив кохану стати його дружиною. Коли дівчина погодилася – натовп почав аплодувати. У цей момент закохана пара перетворилася у справжніх зірок, адже їх знімали десятки телефонів.

Дивіться відео романтичного освідчення військового у Львові:

У коментарях користувачі бажали молодятам щасливого подружнього життя та мирного неба над головою.