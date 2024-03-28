Трепетное признание в любви во Львове

Видео с места события сняла пользовательница, которая была свидетелем романтического момента. Ролик уже собрал много комментариев и лайков.

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На видео видно, что предложение состоялось в сумерках напротив оперного театра. Девушке завязали глаза красной повязкой, и она не видела, как вокруг нее происходит настоящий перформанс. Толпа из прохожих стала вокруг военного и его девушки. Все затаили дыхание в ожидании и молча ждали, когда с девушки снимут повязку.

Когда девушка открыла глаза, то сначала не поняла, что происходит. Только когда увидела впереди своего любимого, то от неожиданности прикрыла рот рукой. Впереди стоял военный, а сзади него – большое металлическое сердце с розами и свечи. Когда девушка начала двигаться к любимому – заиграла романтическая песня.

Момент был очень трепетный и нежный. Военный встал на одно колено и попросил любимую стать его женой. Когда девушка согласилась – толпа начала аплодировать. В этот момент влюбленная пара превратилась в настоящих звезд, ведь их снимали десятки телефонов.

Смотрите видео романтического признания военного во Львове:

В комментариях пользователи желали молодоженам счастливой супружеской жизни и мирного неба над головой.