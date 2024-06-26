Муж переспал с близняшкой жены и не считает это изменой: теперь она беременна
Источник:@mrsbelleblake
Женщина была потрясена, когда узнала, что двое самых родных людей изменили ей. Муж и ее сестра-близняшка тайно переспали друг с другом и преподнесли эту ситуацию, как "сюрприз".
Мужчина не видит в измене ничего плохого
Эту историю блогерше Белль Блейк рассказала ее подписчица. Девушка решила поделиться ею с аудиторией, чтобы узнать мнение пользователей сети.
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Женщина объяснила, что они с мужем много лет пытались забеременеть, однако зря. Последние 6 с половиной лет стали для супругов настоящими американскими горками, ведь они мечтали о малыше. Муж придумал очень странный способ "решения" их проблемы.
Не сказав мне, мой муж и моя сестра решили переспать, чтобы забеременеть и сделать мне "сюрприз". Он говорит, что это нормально, потому что это как суррогатное материнство, и генетически это мой ребенок, а сестра говорит, что ничего страшного в этом нет,
– рассказала женщина.
Но жена не видит в этом ничего общего с суррогатным материнством. Она считает, что ее сестра просто занялась сексом с ее мужем. Муж при этом нагло добавляет, что сестры-близняшки одинаковые, поэтому ребенок сестры, мол, будет жене как родной.
Женщине советуют забыть о муже и сестре
Пользователи сети поддержали женщину и назвали поступок мужа и сестры изменой.
- "Я думаю, что она забеременела случайно и поэтому они преподнесли это как "сюрприз";
- "Беги спать с его братом, чтобы поквитаться";
- "Огромные красные флаги. Теперь, когда они пересекли эту границу, они будут продолжать ее пересекать";
- "Мне очень жаль вас. Я не могу представить, как вы себя чувствуете".