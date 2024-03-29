"Спасибо за свадьбу мечты"

Джек и его девушка получили приглашение на свадьбу друзей Софи и Джеффа в Великобритании. Мужчина радостно ответил согласием и через несколько месяцев получил новое письмо – немного странное.

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В письме среди прочего писалось: "Спасибо, что ответили на нашу свадьбу, и спасибо, что помогли нам устроить свадьбу нашей мечты". Внизу была ссылка и текст: "щелкните здесь для оплаты". Джек перешел на платежную страницу и увидел требование оплатить 2000 фунтов стерлингов за участие в свадьбе.

Мужчина предположил, что это мошенники и немедленно позвонил в заведение, в котором должна была состояться свадьба, чтобы сообщить об этом. Однако там ему сказали, что Софи и Джефф "благодарят за его вклад, который позволит провести свадьбу их мечты".

Джек был поражен, ведь, когда он согласился прийти на свадьбу, молодожены не предупреждали, что придется за это заплатить. Мужчина сначала разозлился, но подумал, что жених – очень близкий ему друг, поэтому решил потратить все свои сбережения. Джек надеялся, что хоть на свадьбе сможет хорошо погулять и попробовать дорогие напитки и еду. Однако произошло совсем не так.

Дальше было еще хуже

Выяснилось, что напитков на свадьбе нет. Гости должны были за собственные деньги заказывать выпивку на баре. Джек выпил алкоголя на 30 фунтов, но когда пошел рассчитываться, то его чек был на 200 фунтов больше. Работники заведения объяснили, что молодожены решили с каждого гостя взыскать плату за место проведения празднования.

Джек был просто ошеломлен. Ему пришлось договариваться с организаторами свадьбы о меньшей плате, ведь он уже потратил все деньги, чтобы прийти на праздник.

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После свадьбы Джек проверил стоимость ресторана и подсчитал, что сумму разделили только между гостями. То есть молодожены просто получили бесплатную свадьбу.

Жених и невеста не только переложили стоимость за невероятно высокую цену на гостей после того, как люди ответили на приглашение, но и передали оплату чаевых на гостей без их ведома,

– возмутился гость.

Джек не понимает такого поведения молодоженов, ведь ни в Великобритании, ни в США молодожены не заставляют гостей платить за свадьбу, да еще и так коварно и скрыто.