Сначала Дэвид и Джина встречались тайно. Однако Джони все равно узнала об их отношениях. Девушка пережила настоящий шок. Особенно ее добила перспектива стать старшей сестрой для будущего ребенка лучшей подруги.

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Как начались отношения

Джони рассказала, что их дружба с Джиной стремительно развивалась. У девушек было много общего. В то же время очень быстро Джони начала замечать, что Джину слишком интересует ее папа. К слову, мужчина – довольно обеспеченный. О том, что у Дэвида и Джины – отношения, Джони узнала случайно и решила, что ее предали двое самых близких людей.

По словам Джони, Джина – "охотница за золотом". Дэвид не жалел денег на ценные подарки юной возлюбленной. Кроме того, они постоянно путешествовали в экзотические страны. А недавно Джони узнала, что ее подруга ждет ребенка от ее отца.

Частые конфликты привели семью на телешоу. Там выяснилось, что это не впервые у Дэвида отношения с подругами его дочери. Ранее он встречался с девушками из футбольной команды Джони.

Мнения разделились. Некоторые сочувствуют Джони из-за измены родных. В то же время другие отмечают, что отношения папы не должны ее волновать, учитывая, что Джина – уже совершеннолетняя.