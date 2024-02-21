Спершу Девід та Джина зустрічалися таємно. Однак Джоні все одно дізналася про їхні стосунки. Дівчина пережила справжній шок. Особливо її добила перспектива стати старшою сестрою для майбутньої дитини найкращої подруги.

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Як почалися стосунки

Джоні розповіла, що їхня дружба з Джиною стрімко розвивалася. У дівчат було багато спільного. Водночас дуже швидко Джоні почала зауважувати, що Джину аж надто цікавить її тато. До слова, чоловік – доволі забезпечений. Про те, що у Девіда та Джини – стосунки, Джоні дізналася випадково й вирішила, що її зрадили двоє найближчих людей.

За словами Джоні, Джина – "мисливиця за золотом". Девід не шкодував грошей на коштовні подарунки юній коханій. Окрім того, вони постійно подорожували в екзотичні країни. А нещодавно Джоні дізналася, що її подруга чекає на дитину від її батька.

Часті конфлікти привели сім'ю на телешоу. Там з'ясувалося, що це не вперше у Девіда стосунки з подругами його доньки. Раніше він зустрічався з дівчатами з футбольної команди доньки.

Думки розділилися. Дехто співчуває Джоні через зраду рідних. Водночас інші зауважують, що стосунки тата не мають її хвилювати, зважаючи, що Джина – вже повнолітня.