В почти прозрачном кружевном платье: Эмили Ратажковски поразила новым образом

Эмили Ратажковски поразила сеть новой фотографией. Американскую модель сфотографировали на очередной прогулке, где она появилась в откровенном платье!

Эмили воспитывает сына и откровенно признается, что быть разведенной в 30 лет – лучшее, что возможно. Подробности читайте в материале.

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Новый выход

Очередной "поджог" в сети сделала модель Эмили Ратажковски. На своей странице в Инстаграме женщина опубликовала новую фотографию, вероятно, с прогулки. Для нее звезда выбрала почти прозрачное зеленое кружевное платье, которое надела на голое тело.

Комментаторы в сети несколько разделились в своих мыслях. Кое-кто поразился новым образом Эмили, а кто-то иронически отмечал: "зачем беспокоиться о платье". Более того – все чаще подписчики Ратажковски упрекают в ее чрезмерной откровенности. Но, кажется, мнение окружающих модель не слишком обходит. Она готова и к большей публичной откровенности.

В прошлом году Эмили Ратажковски расторгла брак с кинопродюсером и актером Себастьяном Бир-Макклардом. С ним она познакомилась в 2018 году и перед официальными отношениями встречалась всего несколько недель. Причиной развода стала вероятная измена Себастьяна, в которой Эмили его обвинила.

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В сентябре 2022-го говорили о романе Эмили Ратажковски и голливудского актриса Брэда Питта. Их вроде бы несколько раз видели на свиданиях. Конечно, сами звезды это не комментировали. А уже в марте этого года модель застукали на поцелуях с обладателем Грэмми Гарри Стайлзом. Действительно ли между ними был роман – ответ подобный истории с Питтом. А то, что точно понятно, – Ратажковски наслаждается своей жизнью после развода.

Как человек, которая вышла замуж в 26 и развелась чуть больше года, в 32 я должна вам сказать: не думаю, что есть что-то лучшее. Нет ничего лучше, чем быть за 30, все еще "горячей", иметь немного денег, делать со своей жизнью все, что захочешь и понимать – все еще впереди,

– цитировало слова Ротажковски издание Daily Mail.

К слову, Эмили воспитывает сына Сильвестра. Она делит его с бывшим мужем.